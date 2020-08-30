Кубок України: ФК "Карпати" зазнав розгромної поразки від аматорського клубу

Перед самою перервою гості пропустили гол і опинилися у меншості, а в другому таймі гравець “Епіцентру” Микола Буй оформив хет-трик — 0:4.

“Враження виключно негативні, адже ми програли з великим рахунком. Однак на це є певні причини. Ми мали зовсім небагато часу на підготовку, крім того, у нас дуже молодий склад і комплектація ще триває. Команда не була готова і у фізичному плані — ми банально програвали у швидкості. „Епіцентр“ перебував у хорошому ігровому ритмі, вони стабільно виступали в чемпіонаті аматорів. А „Карпати“ фактично грали з чистого листа”, — зізнався наставник львівських “Карпат” Любомир Вовчук.

Як повідомляв УНН, три клуби подолали стартовий бар’єр Кубку України.