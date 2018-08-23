"Кубок Независимости-2018" получила сборная МВД

Как сообщили в пресс-службе, в турнире, одним из организаторов которого выступила Федерация футбола Украины, приняли участие 10 команд, которые были разделены на две группы. В группе "А" соревновались команда Федерации футбола Украины, сборная строителей Украины, сборная Кабинета Министров Украины, сборная волонтеров и участников АТО и сборная журналистов Украины.

Группу "Б" сформировали команды МВД, Генеральной прокуратуры Украины, Верховной Рады Украины, сборная Госавиаслужбы и Мининфраструктуры Украины и ФК "Маэстро".

"В торжественном открытии Кубка Независимости, а впоследствии и в турнирных баталиях в составе команды Федерации футбола Украины приняли участие первые вице-президенты ФФУ Олег Протасов, Назар Холодницкий и Вадим Костюченко. Почетными гостями Кубка также стали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и министр культуры Евгений Нищук", - говорится в сообщении.

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По информации ФФУ, в результате ожесточенных баталий "Кубок Независимости-2018" достался сборной МВД.

Почетный трофей победители получили из рук Генпрокурора Украины Юрия Луценко, который отметил, что в следующем году команда Генеральной прокуратуры Украины приложит максимум усилий для реванша, чтобы снова выиграть трофей, как это было в 2017 году.

В церемонии награждения команд приняли участие первые вице-президенты Федерации футбола Украины Вадим Костюченко и Назар Холодницкий, председатель благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" Владимир Бандуров, начальник управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины Юрий Финогенов, заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич, ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Чорней.

"Замечательно, что этот турнир состоялся в такие праздничные для Украины дни. Уверен, вы получили удовольствие. От имени ФФУ могу сказать, что мы всегда рады принимать здесь, на полях ФФУ, любые команды и любые турниры, которые объединяют Украину.

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Сегодня, в День государственного флага, и в День Независимости важно, чтобы такие турниры продолжались и были традиционными. Очень важно, что такие соревнования объединяют различные органы власти, журналистов, ветеранов футбола и способствуют развитию футбола в нашей стране", - сказал, обращаясь к участникам турнира, первый вице-президент ФФУ Назар Холодницкий.

Кроме того, по информации ФФУ, лучшими в номинациях были признаны:

вратарь - Игорь Чемерис (Генеральная прокуратура Украины);

защитник - Эльдар Макаев (Строители Украины);

нападающий - Богдан Ильчишин (Генеральная прокуратура Украины - 19 мячей)

игрок - Василий Чалый (Министерство внутренних дел Украины).