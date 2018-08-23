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“Кубок Незалежності-2018” здобула збірна МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. З нагоди святкування Дня державного прапору та прийдешнього Дня Незалежності України 23 серпня на НТК ім. В. Баннікова відбувся благодійний футбольний турнір “Кубок Незалежності”, перемогу в якому святкувала збірна Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

“Кубок Незалежності-2018” здобула збірна МВС

Як повідомили у прес-службі, у турнірі, одним із організаторів якого виступила Федерація футболу України, взяли участь 10 команд, які були розподілені на дві групи. У групі “А” змагалися команда Федерації футболу України, збірна будівельників України, збірна Кабінету Міністрів України, збірна волонтерів та учасників АТО та збірна журналістів України.

Групу “Б” сформували команди МВС, Генеральної прокуратури України, Верховної Ради України, збірна Державіаслужби та Мінінфраструктури України та ФК “Маестро”.

“В урочистому відкритті Кубку Незалежності, а згодом й у турнірних баталіях у складі команди Федерації футболу України взяли участь перші віце-президенти ФФУ Олег Протасов, Назар Холодницький та Вадим Костюченко. Почесними гостями Кубку також стали генеральний прокурор України Юрій Луценко та міністр культури Євген Нищук”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією ФФУ, у результаті запеклих баталій “Кубок Незалежності-2018” дістався збірній МВС.

Почесний трофей переможці отримали із рук Генпрокурора України Юрія Луценка, який наголосив, що наступного року команда Генеральної прокуратури України докладе максимум зусиль для реваншу, щоб знову виграти трофей, як це було у 2017 році.

У церемонії нагородження команд взяли участь перші віце-президенти Федерації футболу України Вадим Костюченко та Назар Холодницький, голова благодійного фонду “Розвиток футболу України” Володимир Бандуров, начальник управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов, заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чорнєй.

“Чудово, що цей турнір відбувся в такі святкові для України дні. Впевнений, ви отримали задоволення. Від імені ФФУ можу сказати, що ми завжди раді приймати тут, на полях ФФУ, будь-які команди і будь-які турніри, які об’єднують Україну.

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Сьогодні, у День державного прапору, і в День Незалежності важливо, щоб такі турніри продовжувались і були традиційними. Дуже важливо, що такі змагання об’єднують різні органи влади, журналістів, ветеранів футболу і сприяють розвитку футболу в нашій країні”, — сказав, звертаючись до учасників турніру, перший віце-президент ФФУ Назар Холодницький.

Крім того, за інформацією ФФУ, найкращими у номінаціях було визнано:
воротар — Ігор Чемерис (Генеральна прокуратура України);
захисник — Ельдар Макаєв (Будівельники України);
нападник — Богдан Ільчишин (Генеральна прокуратура України — 19 м’ячів);
гравець — Василь Чалий (Міністерство внутрішніх справ України).

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