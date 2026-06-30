Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформить

В период полномасштабного вторжения, когда у людей возникают проблемы с поиском работы, многие малые бизнесы банкротятся, а цены на предметы первой необходимости растут под влиянием макроэкономических, геополитических факторов и инфляции, перед многими украинцами встает необходимость оформить субсидию.

Жилищная субсидия - это безвозвратная адресная государственная помощь, которая предоставляется домохозяйствам с невысокими доходами для частичной или полной оплаты жилищно-коммунальных услуг, управления домом, а также приобретения твердого или жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Размер субсидии зависит от доходов домохозяйства, количества людей, состава семьи, стоимости услуг в пределах социальных нормативов и обязательного платежа.

О том, кто имеет право на такую помощь от государства, какие документы для этого необходимы, куда их подавать и на какой размер субсидии можно рассчитывать, узнал УНН.

Кто имеет право на субсидию

Право на субсидию имеют домохозяйства, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных нормативов превышают определенный для них обязательный платеж. То есть если официальных доходов семьи недостаточно для оплаты коммунальных услуг, она может обратиться за помощью.

Субсидию могут назначить одному из лиц, которое имеет регистрацию в жилом помещении. Также ее могут получить фактические жильцы: арендаторы жилья на основании договора, внутренне перемещенные лица, проживающие по адресу без договора аренды, и индивидуальные застройщики, если дом еще не введен в эксплуатацию, но за него уже начисляются коммунальные платежи.

Стоит понимать, что субсидию назначают домохозяйству, а не отдельному человеку. При расчете учитывают доходы заявителя, других членов домохозяйства, а в отдельных случаях - и членов их семей, даже если они зарегистрированы или проживают по другому адресу.

Кто не имеет права на субсидию

В субсидии могут отказать, если домохозяйство не соответствует имущественным или финансовым критериям. Государство проверяет доходы, крупные расходы, наличие дорогого имущества, задолженность и т.д.

Субсидию обычно не назначают, если площадь квартиры превышает 130 кв. м, а жилого дома - 230 кв. м. Исключения предусмотрены для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей, а также отдельных случаев, связанных с предоставлением социальных услуг.

Основанием для отказа может быть наличие автомобиля, которому менее пяти лет, или нескольких транспортных средств возрастом до 15 лет.

Субсидию могут не назначить, если в течение года перед обращением кто-то из членов домохозяйства совершил покупку или оплатил услуги на сумму свыше 100 тыс. грн. Речь идет, в частности, о покупке жилья, земли, автомобиля, ценных бумаг, валюты или банковских металлов. Исключение составляют расходы на лечение, образование и энергообеспечение.

Проблемой при получении дотации от государства может стать даже долг за коммунальные услуги. Если просроченная задолженность превышает три месяца и установленный предельный размер, в субсидии могут отказать. Но человек может заключить договор реструктуризации, погасить долг или оспорить его в суде.

Среди других оснований для отказа - депозиты или ОВГЗ на сумму свыше 100 тыс. грн, покупка валюты или банковских металлов на значительную сумму, владение более чем одним жилым помещением без предусмотренных исключений, а также долг по уплате алиментов более трех месяцев.

Как оформить субсидию на коммунальные услуги в Украине

За назначение субсидий отвечает Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ, через уполномоченное лицо общины или ЦНАП, почтой, через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія".

Если домохозяйство уже получало субсидию, во многих случаях ее пересчитывают автоматически. Новое заявление и декларацию нужно подать:

арендаторам;

внутренне перемещенным лицам;

домохозяйствам, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

тем, кто обращается за субсидией на печное топливо или сжиженный газ.

Субсидию рассчитывают отдельно на отопительный и неотопительный сезоны. Отметим, что в этом случае отопительный сезон длится с 1 октября до 30 апреля, неотопительный - с 1 мая до 30 сентября. Обратиться можно в любой месяц, однако дата подачи документов влияет на период, с которого назначат помощь.

После подачи документов ПФУ проверяет информацию через государственные реестры, налоговые данные, данные о доходах, имуществе и коммунальной задолженности. Если информации недостаточно или она противоречива, заявителя могут попросить предоставить дополнительные подтверждения.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Базовый пакет документов состоит из заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обращающихся за помощью. В декларации указывают состав домохозяйства, членов семей, виды доходов, имущество и другие сведения для проверки права на субсидию.

В некоторых случаях нужны дополнительные документы. Арендатор подает договор найма жилья. ВПЛ могут подать документы, подтверждающие фактическое проживание по адресу. Если есть долг за коммунальные услуги, может понадобиться договор реструктуризации или документ об оспаривании задолженности.

Если в реестрах нет информации об определенных доходах, подают справки о доходах. Также могут понадобиться документы о непроживании зарегистрированных лиц, обучении, лечении, пребывании за границей, военной службе, уплате алиментов или другие обстоятельства, влияющие на расчет.

В стандартных случаях человеку не нужно самостоятельно собирать справки из всех учреждений. Значительную часть информации Пенсионный фонд получает самостоятельно. Но если данных нет или они не совпадают, их придется уточнять заявителю.

Какие доходы учитывают для назначения субсидии

Для расчета субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него включают:

зарплату после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

пенсии;

стипендии;

социальные выплаты;

помощь по безработице;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды;

доходы от аренды;

доходы от предпринимательской деятельности;

другие официальные поступления.

Для ФЛП на упрощенной системе действует специальный подход. К доходу зачисляют условную сумму в зависимости от группы: для первой группы - один размер минимальной зарплаты, для второй - два, для третьей и четвертой - три размера минимальной зарплаты за каждый месяц. Реальный доход от предпринимательской деятельности дополнительно не учитывается.

Для назначения субсидии на неотопительный сезон обычно берут доходы за III и IV кварталы предыдущего года, а на отопительный сезон - за I и II кварталы текущего года. Пенсии учитывают в размере, начисленном за месяц, предшествующий месяцу начала сезона, если субсидия назначается с его начала.

Если в составе домохозяйства есть люди без доходов или с доходами ниже минимальной зарплаты, это не всегда означает отказ. Но такие случаи проверяют отдельно, а для расчета могут применять условный доход.

Какие доходы не учитываются для назначения субсидии

В совокупный доход не включают ряд выплат социального или компенсационного характера. В частности, не учитывается часть единовременных пособий: при рождении или усыновлении ребенка, "пакунок малюка", пособие на погребение, единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня".

Также под эту категорию подпадают жилищная субсидия и льготы на оплату коммунальных услуг, алименты, которые уплачивает лицо, благотворительная помощь в определенных законом случаях, помощь общественных и благотворительных организаций, а также отдельные выплаты внутренне перемещенным лицам.

Также не берут в расчет отдельные государственные компенсации и целевые выплаты: средства на приобретение жилья, компенсации за разрушенное или поврежденное имущество, отдельные виды международной помощи, единовременные выплаты к праздникам или чрезвычайным ситуациям, проценты по депозитам и другие выплаты, определенные правительственным порядком.

Как выплачивают субсидию на коммунальные услуги

Жилищную субсидию выплачивают в денежной форме. Человек получает средства и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги. Таким образом, денежная дотация от государства на коммунальные услуги не отменяет обязанности платить по счетам: если получатель не платит, долг накапливается.

Выплату могут произвести через уполномоченный банк или через "Укрпочту". Способ получения зависит от выбора получателя и его пенсионного статуса. Пенсионерам субсидию часто выплачивают вместе с пенсией тем же способом, которым они получают пенсионные выплаты.

Для банковской выплаты нужен счет в формате IBAN в одном из уполномоченных банков. Способ выплаты можно изменить, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Получатель субсидии должен сообщать ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на право на помощь: изменение состава семьи, места жительства, крупные покупки, появление нового имущества, изменение перечня услуг или другие обстоятельства. Если этого не сделать, субсидию могут пересчитать, а излишне выплаченные средства - потребовать вернуть.

Можно ли получить субсидию, если человек не работает

Нетрудоустроенный человек может получить субсидию, но не автоматически. Ключевой нюанс в таком случае - причина, по которой человек не работает, наличие официального дохода, уплата ЕСВ и принадлежность к категориям, для которых предусмотрены исключения.

Если трудоспособный человек не работает, не учится, не зарегистрирован в центре занятости, не уплачивает ЕСВ и не имеет подтвержденных причин для отсутствия дохода, это может стать основанием для отказа.

В то же время субсидию могут назначить, если человек зарегистрирован как безработный, ухаживает за ребенком или лицом с инвалидностью, находится в сложных жизненных обстоятельствах, болеет, учится, служит, находится в плену или имеет другие подтвержденные причины отсутствия доходов.

В части случаев для расчета дохода незанятого человека применяют условный показатель - половину минимальной зарплаты, один прожиточный минимум или минимальную зарплату в зависимости от конкретной ситуации.

Может ли оформить субсидию человек, который не зарегистрирован и не проживает в доме (квартире)

В Украине распространены ситуации, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, но фактически проживает меньше. Например, взрослые дети уехали в другой город или за границу, один из членов семьи служит, работает в другом регионе, учится или давно не проживает по адресу регистрации.

В таком случае субсидию можно оформить с учетом фактического количества жильцов. Для этого в заявлении и декларации нужно указать, кто реально проживает в жилье, а кто только зарегистрирован. К заявлению желательно приложить подтверждение непроживания: справку с места работы или учебы, договор аренды жилья в другом месте, справку ВПЛ, подтверждение пребывания за границей, военной службы или лечения.

Пенсионный фонд может принять решение о назначении субсидии с учетом фактических жильцов. В некоторых случаях информацию проверяют через акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Скрывать фактический состав жильцов не стоит. Неправильные данные могут привести к отказу, отмене субсидии или требованию вернуть излишне выплаченные средства.

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