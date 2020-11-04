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КСУ сделал заявление по рынку земли: никаких решений по этому делу не принимали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 листопопада. УНН. Конституционный Суд Украины пока не принимал решений по делам о земельной реформе. Такое заявление обнародовал в среду, 4 ноября, отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга, передает УНН.

Заявление КСУ появилась в ответ на распространение в СМИ информации о возможном признании неконституционным земельной реформы в Украине.

"На рассмотрении КСУ находится конституционное производство по представлению 48 народных депутатов Украины относительно конституционности ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" и отдельных положений Земельного кодекса Украины и конституционному представлению 53 народных депутатов Украины относительно конституционности ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года", - отметили в Суде.

Указанные дела постановлением Большой палаты КСУ, как сообщается, объединены в одно конституционное производство.

"Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября 2020 года, однако в связи с ходатайством представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины об отложении рассмотрения указанного дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено", - отметили в КСУ.

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В суде напомнили также, что в понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания КСУ рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины, также касающееся вопроса земли.

"Решение суда в этом деле не принималось. Его рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях Суда", - пояснили в КСУ.

"Учитывая изложенное, обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и средствам массовой информации с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародована на официальном веб-сайте КСУ", - подытожили в Конституционном Суде.

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