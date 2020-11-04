КСУ зробив заяву щодо ринку землі: жодних рішень у цій справі не ухвалювали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопопада. УНН. Конституційний Суд України наразі не ухвалював рішень у справах щодо земельної реформи. Таку заяву оприлюднив у середу, 4 листопада, відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу, передає УНН.
Заява КСУ з’явилася у відповідь на поширення у ЗМІ інформації про можливе визнання неконституційною земельну реформу в Україні.
“На розгляді КСУ перебуває конституційне провадження за поданням 48 народних депутатів України щодо конституційності ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” та окремих положень Земельного кодексу України та конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо конституційності ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” від 31 березня 2020 року", - зауважили у Суді.
Зазначені справи ухвалою Великої палати КСУ, як повідомляється, об’єднано в одне конституційне провадження.
"Розгляд вказаної справи на пленарному засіданні Суду у формі усного провадження було заплановано на 29 вересня 2020 року, однак у зв’язку з клопотанням представника Президента України у Конституційному Суді України про відкладення розгляду зазначеної справи у зв’язку з неможливістю взяти особисту участь у пленарному засіданні її розгляд відкладено", - зазначили у КСУ.
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У Суді нагадали також, що у понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання КСУ розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України, що також стосується питання землі.
"Рішення Суду у цій справі не ухвалювалося. Її розгляд буде продовжено на одному з наступних пленарних засіданнях Суду", - пояснили у КСУ.
"З огляду на викладене звертаємося до окремих політиків, громадських активістів та засобів масової інформації з проханням надавати достовірні та перевірені відомості з метою донесення до громадськості лише правдивої інформації. Дата та час розгляду вказаних справ буде оприлюднено на офіційному вебсайті КСУ", - підсумували у Конституційному Суді.