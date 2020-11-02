КСУ не принял решение о толковании положений Конституции в земельном вопросе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины в понедельник не принял решение по вопросу об официальном толковании понятия "земля" как объекта права собственности украинского народа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КСУ.
"Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины. Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - говорится в сообщении.
Напомним, КСУ сегодня после переноса собрания судей в закрытом режиме должен был продолжить рассмотрение дела о конституционности запуска рынка земли.
Как сообщал УНН, по мнению авторов ходатайства, отсутствие официального толкования понятия земли "как объекта права собственности Украинского народа", основного национального богатства в контексте первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Основному Закону Украины любого из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине. Народные депутаты Украины утверждают, что право собственности "на землю Украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин, государства не являются тождественными".