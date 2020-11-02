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КСУ не прийняв рішення щодо тлумачення положень Конституції в питанні землі

КСУ не прийняв рішення щодо тлумачення положень Конституції в питанні землі

Київ • УНН

 • 13345 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конституційний Суд України у понеділок не прийняв рішення щодо питання про офіційне тлумачення поняття "земля" як об'єкта права власності українського народу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби КСУ.

"Велика палата Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ сьогодні після перенесення зборів суддів у закритому режимі мав продовжити розгляд справи щодо конституційності запуску ринку землі.

Як повідомляв УНН, на думку авторів клопотання, відсутність офіційного тлумачення поняття землі “як об’єкта права власності Українського народу”, основного національного багатства в контексті першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14. Конституції України може в подальшому поставити під сумнів відповідність Основному Закону України будь-якого з прийнятих законів, а також призвести до порушення громадянської злагоди в Україні. Народні депутати України стверджують, що право власності “на землю Українського народу і право власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави не є тотожними”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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