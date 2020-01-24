КСУ признал неконституционным повышение пенсионного возраста для работников вредных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Конституционный Суд Украины (КСУ) признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц - работников, которые работали во вредных условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.
Так, Большая палата Конституционного Суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, пункта 2 раздела III "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII (далее - Закон № 213).
"Этим Решением Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для работников, определенных в оспариваемых нормах Закона № 213", - говорится в сообщении.
Отмечается, что КСУ исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.
Однако после внесения изменений Законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное КСУ расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии.
Кроме того, КСУ решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".
Так, решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.
Напомним, КСУ принял решение, направленное на защиту конфиденциальной информации о лице.