КСУ ухвалив рішення, спрямоване на захист конфіденційної інформації про особу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Конституційний суд України ухвалив рішення, яким визнав конституційнім положення закону про те, що КСУ може не надавати інформацію за запитом щодо матеріалів справи, яку розглядає КСУ. Про це УНН повідомляється з посиланням на повідомлення пресслужби КСУ.
Конституційний Суд розглянув скаргу громадянина В’ячеслава Плескача, в якій оспорював положення Закону, відповідно до яких інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Конституційний Суд, не надається. Мова йде про положення другого речення частини четвертої статті 42 Закону України “Про Конституційний Суд України”.
“КСУ наголошує, що право особи на доступ до інформації, гарантоване статтею 34 Конституції України, не є абсолютним і може підлягати обмеженням. Такі обмеження мають бути винятками, які передбачені законом, переслідувати одну або декілька законних цілей і бути необхідними у демократичному суспільстві. У разі обмеження права на доступ до інформації законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію вказаного права і не порушувати сутнісний зміст такого права”, — йдеться у рішенні суду.
У Рішенні зазначається, що відкритість визначено однією з головних засад діяльності Конституційного Суду України (стаття 2 Закону), яка забезпечується шляхом проведення публічного розгляду справ на пленарних засіданнях Сенату чи Великої палати Суду, надання доступу до публічної інформації Суду, оприлюднення на офіційному вебсайті всіх актів Конституційного Суду України за результатами конституційного провадження тощо.
Водночас, “враховуючи визначені Законом вимоги до конституційної скарги та умови її прийнятності, скарга містить персональні дані особи (конфіденційну інформацію про особу) та, фактично, є результатом її інтелектуальної діяльності. У зв’язку з цим, тексти конституційних скарг не є публічною інформацією і не оприлюднюються на офіційному вебсайті КСУ. Таким чином, оспорювані положення Закону спрямовані на захист інформації з обмеженим доступом”.
Суд дійшов висновку, що вказане положення закону ґрунтується на приписах закону, переслідує таку легітимну мету, як захист прав осіб, зокрема права на невтручання в особисте і сімейне життя, гарантованого статтею 32 Конституції України, та забезпечення конституційного принципу незалежності діяльності КСУ у ході реалізації ним своїх юрисдикційних повноважень.