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КСУ принял решение, направленное на защиту конфиденциальной информации о лице

Киев • УНН

 • 26018 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Конституционный суд Украины принял решение, которым признал конституционными положения закона о том, что КСУ может не предоставлять информацию по запросу по материалам дела, которое рассматривает КСУ. Об этом УНН сообщается со ссылкой на сообщение пресс-службы КСУ.

КСУ принял решение, направленное на защиту конфиденциальной информации о лице

Конституционный Суд рассмотрел жалобу гражданина Вячеслава Плескача, в которой оспаривал положения Закона, согласно которым информация по запросам по материалам дела, которое рассматривает Конституционный Суд, не предоставляется. Речь идет о положении второго предложения части четвертой статьи 42 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

"КСУ отмечает, что право человека на доступ к информации, гарантированное статьей 34 Конституции Украины, не является абсолютным и может подлежать ограничениям. Такие ограничения должны быть исключениями, которые предусмотрены законом, преследовать одну или несколько законных целей и являться необходимыми в демократическом обществе. В случае ограничения права на доступ к информации законодатель обязан ввести такое правовое регулирование, которое даст возможность оптимально достичь легитимной цели с минимальным вмешательством в реализацию указанного права и не нарушать сущностное содержание такого права", - говорится в решении суда.

В Решении отмечается, что открытость определена одной из главных основ деятельности Конституционного Суда Украины (статья 2 Закона), которая обеспечивается путем проведения публичного рассмотрения дел на пленарных заседаниях Сената или Палаты Суда, предоставление доступа к публичной информации Суда, обнародование на официальном веб-сайте всех актов Конституционного Суда Украины по результатам конституционного производства и тому подобное.

В то же время, "учитывая определенные Законом требования к конституционной жалобе и условия приемлемости жалоба содержит персональные данные человека (конфиденциальную информацию о лице) и, фактически, является результатом ее интеллектуальной деятельности. В связи с этим, тексты конституционных жалоб не являются публичной информацией и не публикуются на официальном вебсайте КСУ. Таким образом, оспариваемые положения Закона направлены на защиту информации с ограниченным доступом".

Суд пришел к выводу, что указанное положение закона основывается на предписаниях закона, преследует такую легитимную цель, как защита прав лиц, в частности права на невмешательство в личную и семейную жизнь, гарантированного статьей 32 Конституции Украины, и обеспечение конституционного принципа независимости деятельности КСУ в ходе реализации им своих юрисдикционных полномочий.

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