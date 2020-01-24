КСУ визнав неконституційними підвищення пенсійного віку для працівників шкідливих виробництв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційними положення, якими передбачено поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб – працівників, які працювали на шкідливих умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.
Так, Велика палата Конституційного Суду України ухвалила рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу І, пункту 2 розділу ІІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 2 березня 2015 року № 213‒VIII (далі — Закон № 213).
“Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, якими передбачено підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах Закону № 213”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що КСУ виходить з того, що працівники, які працювали в шкідливих умовах, і погоджувалися на таку працю через можливість отримання окремих пільг, мали об’єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених Законом України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 року № 1788—XII.
Однак після внесення змін Законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужено. Вказане КСУ розцінив як погіршення їх юридичного становища щодо права призначення пенсії.
Крім того, КСУ вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується тверджень народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв’язку з їх невідповідністю вимогам Закону України “Про Конституційний Суд України”.
Так, рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Нагадаємо, КСУ ухвалив рішення, спрямоване на захист конфіденційної інформації про особу.