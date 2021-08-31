КСУ отказался открывать дело о назначении Шкарлета: решение окончательное
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Конституционный суд Украины отказал в открытии производства по представлению нардепов относительно конституционности постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. Об этом в Telegram написала народный депутат от "Слуги народа" и постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает УНН.
Цитата
“Конституционный Суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины ”О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины“", — написала Совгиря.
Детали
В частности, она отметила, что это постановление является окончательным.
Контекст
17 декабря 2020 года ВР назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования. После этого во фракции “Голос” заявили журналистам, что нардеп от ОПЗЖ, чья карточка проголосовала за назначение Шкарлета, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
Также ранее глава фракции “Голос” Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде исчезло видео, на котором зафиксирован факт неперсонального голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.
В УГО отреагировали на сообщения о “пропаже видео из сессионного зала Верховной Рады Украины” во время голосования и якобы подтверждения указанного факта представителями УГО, отметив, что “соответствующие заявления не соответствуют действительности и содержат ложные и манипулятивные ведомости”.
В Офисе Генпрокурора указывали, что правоохранители расследуют сообщения о фактах “кнопкодавства” нардепов во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования.