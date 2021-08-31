КСУ відмовився відкривати справу щодо призначення Шкарлета: рішення остаточне

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження за поданням нардепів щодо конституційності постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Про це у Telegram написала народний депутат від “Слуги народу” і постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає УНН.

Цитата

«Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності Постанови Верховної Ради України „Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України“», - написала Совгиря.

Деталі

Зокрема, вона відзначила, що ця ухвала є остаточною.

Контекст

17 грудня 2020 року ВР призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Після цього у фракції "Голос" заявили журналістам, що нардеп від ОПЗЖ, чия картка проголосувала за призначення Шкарлета, не був присутній у залі засідань протягом дня.

Також раніше очільник фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді зникло відео, на якому зафіксований факт неперсонального голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

В УДО відреагували на повідомлення щодо "зникнення відео з сесійної зали Верховної Ради України" під час голосування та нібито підтвердження зазначеного факту представниками УДО, зауваживши, що "відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості".

В Офісі Генпрокурора вказували, що правоохоронці розслідують повідомлення про факти “кнопкодавства” нардепів під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

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