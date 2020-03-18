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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100495 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103687 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105723 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104704 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113364 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100856 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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КСУ не удовлетворил жалобу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины

КСУ не удовлетворил жалобу экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины

Киев  •  УНН

 • 8460 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Конституционный суд Украины не удовлетворил жалобу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова о запрете апелляционного обжалования постановления о задержании с целью привода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Определенное положение ч.5 ст.190, п.1 ч.3 ст.309 Кодекса как раз направлено на недопущение затягивания рассмотрения вопроса об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей, обеспечения обязательности исполнения судебного решения, а также на предотвращение нарушения разумных сроков уголовного производства. Следовательно, по мнению Конституционного Суда, такое нормативное регулирование применяется с легитимной целью, обусловлено необходимостью обеспечения рациональной процедуры и является пропорциональным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Однако, в то же время отмечается, что указанный законодательный запрет не лишает подозреваемого, обвиняемого права на судебную защиту. Положения Кодекса не только устанавливают судебный контроль за соблюдением его прав и свобод при решении вопроса о применении меры пресечения, продлении срока действия или изменении меры пресечения, но и предусматривают другой механизм судебной защиты - возможность подачи возражений против решения следственного судьи о разрешении на задержание с целью привода во время подготовительного производства в суде. К тому же, "действие постановления о разрешении на задержание с целью привода напрямую зависит, в частности, от факта прекращения противоправного поведения подозреваемого, обвиняемого, поскольку такое решение теряет законную силу с момента появления подозреваемого, обвиняемого к следственному судье, суд (пункты 1, 2ˡ части третьей статьи 190 Кодекса)".

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"Суд пришел к выводу, что процессуальные права и обязанности участников уголовного производства с различным процессуальным положением является неодинаковыми, что обусловлено различными процессуальными функциями, которые должны быть реализованы в ходе уголовного производства субъектами с соответствующим процессуальным статусом", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Конституционный Суд Украины подчеркивает, что "введя оспариваемыми положениями Кодекса нормативное регулирование, законодатель обеспечил достижение справедливого баланса между процессуальными правами и обязанностями сторон обвинения и защиты. Такое регулирование обеспечивает возможность сторонам доказать свою позицию и наиболее эффективно реализовать свои процессуальные права и обязанности в уголовном производстве".

Напомним, 18 октября 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

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