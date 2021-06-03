КСУ несколько часов не может начать рассмотрение дела о рынке земли

КИЕВ. 3 июня. УНН. Конституционный Суд Украины до сих пор не приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли, сейчас в заседании продолжается перерыв - для выяснения причин отсутствия на заседании Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ ранее отменил Президент. О состоянии дел в суде сообщила представитель парламента в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря, передает УНН.