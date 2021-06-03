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КСУ несколько часов не может начать рассмотрение дела о рынке земли

Киев • УНН

 • 14871 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Конституционный Суд Украины до сих пор не приступил к рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли, сейчас в заседании продолжается перерыв - для выяснения причин отсутствия на заседании Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ ранее отменил Президент. О состоянии дел в суде сообщила представитель парламента в КСУ, народный депутат Ольга Совгиря, передает УНН.

КСУ несколько часов не может начать рассмотрение дела о рынке земли

Цитата:

"В заседании Конституционного Суда относительно конституционности закона о рынке земли объявлен перерыв до 14:00 в связи с рассмотрением ходатайства субъекта права на конституционное представление о выяснении причин отсутствия на заседании Тупицкого А. и Касминина А.", - написала Совгиря в Telegram-канале.

Детали

Заседание КСУ по рассмотрению этого вопроса при этом было назначено на 3 июня на 10:00.

Между тем, как видно из обнародованных из-под КСУ видео, там собралась акция против земельной реформы.

Рассмотрение дела о рынке земли в четверг касается только двух конституционных представлений - 48 народных депутатов и 53 народных депутатов. Рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием устных позиций участников по делу и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания.

Позиция авторов конституционных представлений

Позиция конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение "земельной реформы" возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.

К слову

Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы. Первый из них - о земельный децентрализации - уже вступил в силу, с исключениями. Так, есть еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.

Запуск рынка земли запланирован в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

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