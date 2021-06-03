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КСУ кілька годин не може розпочати розгляд справи про ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Конституційний Суд України досі не приступив до розгляду справи про конституційність закону про ринок землі, наразі у засіданні триває перерва - для з'ясування причин відсутності на засіданні Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ раніше скасував Президент. Про стан справ у суді повідомила представниця парламенту у КСУ, народний депутат Ольга Совгиря, передає УНН.

КСУ кілька годин не може розпочати розгляд справи про ринок землі

Цитата:

"У засіданні Конституційного Суду щодо конституційності закону про ринок землі оголошено перерву до 14:00 у зв'язку із розглядом клопотання суб'єкта права на конституційне подання про з'ясування причин відсутності на засіданні Тупицького О. та Касмініна О.", - написала Совгиря у Telegram-каналі.

Деталі

Засідання КСУ з розгляду цього питання при цьому було призначено 3 червня на 10:00.

Тим часом, як видно з оприлюднених з-під КСУ відео, там зібралася акція проти земельної реформи.

Розгляд справи про ринок землі у четвер стосується лише двох конституційних подань - 48 народних депутатів та 53 народних депутатів. Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження - із заслуховуванням усних позицій учасників у справі і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання.

Позиція авторів конституційних подань

Позиція конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення "земельної реформи" можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.

До слова

Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи. Перший з них - про земельну децентралізацію - вже набув чинності, з виключеннями. Так, ще є ухвалений ВР законопроект № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Однак наразі він не підписаний.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

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