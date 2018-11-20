КСУ до конца года планирует принять решение по закону о люстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Конституционный суд Украины планирует до конца этого года принять решение о том, соответствует ли Конституции закон "Об очищении власти". Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Планируется выйти на какой-то результат до конца года. То есть, такое решение (относительно соответствия или несоответствия Конституции закона о люстрации - ред.) может быть принято до конца года", - сказал собеседник агентства.
Добавим, постановлением от 1 апреля 2015 года Первая коллегия судей Конституционного суда Украины объединила производство в отношении соответствия закона "Об очистке власти" по трем конституционным представлениям в одно.
Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению закона о люстрации 16 апреля 2015 года, однако в тот же день отложил процесс на неопределенный период.
В октябре 2015-го слушания были возобновлены, но через некоторое время снова приостановлены.
В марте 2018 года новый председатель КСУ Станислав Шевчук сообщил, что пока отсутствует достаточное количество голосов для вынесения решения относительно закона о люстрации.
Однако он выразил надежду, что в суде все же найдется консенсус для принятия решения по этому делу.