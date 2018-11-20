КСУ до кінця року планує ухвалити рішення щодо закону про люстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Конституційний суд України планує до кінця цього року ухвалити рішення стосовно того, чи відповідає Конституції закон "Про очищення влади". Про це УНН стало відомо з власних джерел.
"Планується вийти на якийсь результат до кінця року. Тобто, таке рішення (стосовно відповідності чи невідповідності Конституції закону про люстрацію - ред.) може бути ухвалене до кінця року", - сказав співрозмовник агентства.
Додамо, ухвалою від 1 квітня 2015 року Перша колегія суддів Конституційного суду України об’єднала провадження стосовно відповідності закону "Про очищення влади" за трьома конституційними поданнями в одне.
Конституційний суд України приступив до розгляду закону про люстрацію 16 квітня 2015 року, однак того ж дня відклав процес на невизначений період.
У жовтні 2015 року слухання були відновлені, але через деякий час знову призупинені.
У березні 2018 року новий голова КСУ Станіслав Шевчук повідомив, що поки що відсутня достатня кількість голосів для винесення рішення стосовно закону про люстрацію.
Проте він висловив сподівання, що у суді все ж таки знайдеться консенсус для ухвалення рішення у цій справі.