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Голова КСУ сподівається на консесус серед суддів щодо конституційності закону про люстрацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук сподівається на те, що судді КСУ знайдуть консенсус стосовно відповідності Конституції закону "Про очищення влади". Про це він сьогодні сказав на брифінгу журналістам, передає кореспондент УНН.

“Це серйозне питання. Ідуть у нас дискусії серед суддів. Тут дві концепції поділилися у нас. Зараз прийшли двоє нових суддів по квоті Президента - професори Головатий і Лемак. І ми, я думаю, і з урахуванням нового потенціалу конценсусу дійдемо, бо треба 10 голосів за ту чи іншу концепцію”, — прокоментував голова КСУ запитання про те, коли варто очікувати рішення щодо подання про конституційність закону про люстрацію.

Як повідомляв УНН, станом на 3 березня, як повідомляв С.Шевчук, КСУ відсутня достатня кількість голосів для винесення рішення щодо закону про люстрацію.

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