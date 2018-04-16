Глава КСУ надеется на консесус среди судей по конституционности закона о люстрации

"Это серьезный вопрос. Идут у нас дискуссии среди судей. Здесь две концепции поделились у нас. Сейчас пришли два новых судьи по квоте Президента - профессора Головатый и Лемак. И мы, я думаю, и с учетом нового потенциала к конценсусу дойдем, потому что нужно 10 голосов за ту или иную концепцию", - прокомментировал председатель КСУ вопрос о том, когда следует ожидать решения по представлению о конституционности закона о люстрации.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 марта, как сообщал Шевчук, КСУ отсутствует достаточное количество голосов для принятия решения по закону о люстрации.