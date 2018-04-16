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Глава КСУ надеется на консесус среди судей по конституционности закона о люстрации

Глава КСУ надеется на консесус среди судей по конституционности закона о люстрации

Киев  •  УНН

 • 12536 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук надеется на то, что судьи КСУ найдут консенсус относительно соответствия Конституции закона "Об очистке власти". Об этом он сказал на брифинге журналистам, передает корреспондент УНН.

"Это серьезный вопрос. Идут у нас дискуссии среди судей. Здесь две концепции поделились у нас. Сейчас пришли два новых судьи по квоте Президента - профессора Головатый и Лемак. И мы, я думаю, и с учетом нового потенциала к конценсусу дойдем, потому что нужно 10 голосов за ту или иную концепцию", - прокомментировал председатель КСУ вопрос о том, когда следует ожидать решения по представлению о конституционности закона о люстрации.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 марта, как сообщал Шевчук, КСУ отсутствует достаточное количество голосов для принятия решения по закону о люстрации.

Украинские Национальные Новости

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