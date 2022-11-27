Крутых выиграл парный разряд на турнире АТР

Детали

Крутых и Баталья в финале парного разряда обыграли посеянных под 2-м номером сербов Ивана и Матея Сабановых — 6:3, 7:6 (7:3). Крутых оформил свой второй парный титул на “челленджерах”.

Сегодня, 27 ноября, первая “ракетка” Украины Крутых встретится с французом Люкой ван Ашем в решающем матче одиночного разряда Copa Faulcombridge.

Напомним

Украинские парафехтовщики получили 9 наград Кубка мира в Венгрии.