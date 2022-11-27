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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27019 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Крутих виграв парний розряд на турнірі АТР

Крутих виграв парний розряд на турнірі АТР

Київ • УНН

 • 1086564 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українсько-іспанський дует Олексій Крутих, Оріол Рока Баталья став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) серії Challenger — Copa Faulcombridge у Валенсії, пише УНН.

Деталі

Крутих та Баталья у фіналі парного розряду обіграли посіяних під 2-м номером сербів Івана та Матея Сабанових — 6:3, 7:6 (7:3). Крутих оформив свій другий парний титул на “челенджерах”.

Сьогодні, 27 листопада, перша “ракетка” України Крутих зустрінеться із французом Люкою ван Ашем у вирішальному матчі одиночного розряду Copa Faulcombridge.

Нагадаємо 

Українські парафехтувальники отримали 9 нагород Кубка світу в Угорщині.

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