Крутих виграв парний розряд на турнірі АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українсько-іспанський дует Олексій Крутих, Оріол Рока Баталья став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) серії Challenger — Copa Faulcombridge у Валенсії, пише УНН.
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Крутих та Баталья у фіналі парного розряду обіграли посіяних під 2-м номером сербів Івана та Матея Сабанових — 6:3, 7:6 (7:3). Крутих оформив свій другий парний титул на “челенджерах”.
Сьогодні, 27 листопада, перша “ракетка” України Крутих зустрінеться із французом Люкою ван Ашем у вирішальному матчі одиночного розряду Copa Faulcombridge.
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