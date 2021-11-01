Кроссовер столкнулся с грузовиком на трассе: погибли водитель и трое детей

Детали



ДТП произошло 1 ноября в 00:10 на автодороге "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье".

По предварительным данным, водитель автомобиля КIA Sportage во время совершения маневра обгона транспортного средства, который двигался впереди, допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault.

"В результате происшествия 46-летний водитель KIA и трое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет, погибли на месте происшествия. Личности погибших установлены. Все они жители города Кривой Рог Днепропетровской области", - указали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 Ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-сентябре в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 18 032 ДТП— с травмированными (-5,7%), в которых погибло 2225 людей (-10,4%) и 22 200 человек получили травмы (-6,3%).