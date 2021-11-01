Кросовер зіткнувся з вантажівкою на трасі: загинули водій та троє дітей

Деталі



ДТП сталася 1 листопада о 00:10 на автодорозі "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя".

За попередніми даними, водій автомобіля КІА Sportage під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault.

"Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів, віком 12, 14 та 16 років, загинули на місці події. Особи загиблих встановлено. Всі вони жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області", - вказали у поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Обставини ДТП встановлюють слідчі.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).