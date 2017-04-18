Девушки Кропивницкого стали чемпионками Украины по пулевой стрельбе

Кропивницкий представляла команда из 12 спортсменов коммунального заведения “Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 3 отдела физической культуры и спорта городского совета”. Средний возраст Кропивницкой команды оказался самым молодым среди представителей ДЮСШ по всей Украине.

Женский спортивный коллектив КДЮСШ № 3 в составе Лилии Нестеренко, Алены Шевченко и Ангелины Вовк завоевал высокое звание чемпионов Украины в стрельбе из малокалиберного пистолета. В упражнениях из пневматического пистолета Евгения Шалова, Алена Шевченко и Ангелина Вовк заняли третье место, уступив команде Одесской области в последней серии выстрелов.

Всего в соревнованиях приняли участие 39 команд ДЮСШ, СДЮСШОР, в общем 303 спортсменов из 19 областей.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали три награды на международных турнирах по стрельбе.