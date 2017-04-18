Девушки Кропивницкого стали чемпионками Украины по пулевой стрельбе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23702 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112157 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113684 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110727 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102929 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106593 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103214 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150689 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Девушки Кропивницкого стали чемпионками Украины по пулевой стрельбе

Девушки Кропивницкого стали чемпионками Украины по пулевой стрельбе

Киев  •  УНН

 • 11993 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Накануне Пасхи во Львове прошел чемпионат Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов 1994 н. и моложе. По результатам соревнований Кропивницкого девушки стали чемпионками Украины по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

Кропивницкий представляла команда из 12 спортсменов коммунального заведения “Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 3 отдела физической культуры и спорта городского совета”. Средний возраст Кропивницкой команды оказался самым молодым среди представителей ДЮСШ по всей Украине.

Женский спортивный коллектив КДЮСШ № 3 в составе Лилии Нестеренко, Алены Шевченко и Ангелины Вовк завоевал высокое звание чемпионов Украины в стрельбе из малокалиберного пистолета. В упражнениях из пневматического пистолета Евгения Шалова, Алена Шевченко и Ангелина Вовк заняли третье место, уступив команде Одесской области в последней серии выстрелов.

Всего в соревнованиях приняли участие 39 команд ДЮСШ, СДЮСШОР, в общем 303 спортсменов из 19 областей.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали три награды на международных турнирах по стрельбе.

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