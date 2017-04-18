Кропивницькі дівчата стали чемпіонками України з кульової стрільби
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Напередодні Великодня у Львові пройшов чемпіонат України зі стрільби кульової серед спортсменів 1994 р. н. і молодших. За результатами змагань Кропивницькі дівчата стали чемпіонками України з кульової стрільби. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Кропивницький представляла команда із 12 спортсменів комунального закладу “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту міської ради”. Середній вік кропивницької команди виявився наймолодшим серед представників ДЮСШ зі всієї України.
Жіночий спортивний колектив КДЮСШ № 3 у складі Лілії Нестеренко, Альони Шевченко та Ангеліни Вовк виборов високе звання чемпіонів України у стрільбі з малокаліберного пістолета. У вправах з пневматичного пістолета Євгенія Шалова, Альона Шевченко та Ангеліна Вовк зайняли третє місце, поступившись команді Одеської області в останній серії пострілів.
Всього у змаганнях взяли участь 39 команд ДЮСШ, СДЮСШОР, загалом 303 спортсмени із 19 областей.
Як повідомляв УНН, українці вибороли три нагороди на міжнародних турнірах зі стрільби.