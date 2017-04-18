Кропивницькі дівчата стали чемпіонками України з кульової стрільби

Кропивницький представляла команда із 12 спортсменів комунального закладу “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 відділу фізичної культури та спорту міської ради”. Середній вік кропивницької команди виявився наймолодшим серед представників ДЮСШ зі всієї України.

Жіночий спортивний колектив КДЮСШ № 3 у складі Лілії Нестеренко, Альони Шевченко та Ангеліни Вовк виборов високе звання чемпіонів України у стрільбі з малокаліберного пістолета. У вправах з пневматичного пістолета Євгенія Шалова, Альона Шевченко та Ангеліна Вовк зайняли третє місце, поступившись команді Одеської області в останній серії пострілів.

Всього у змаганнях взяли участь 39 команд ДЮСШ, СДЮСШОР, загалом 303 спортсмени із 19 областей.

Як повідомляв УНН, українці вибороли три нагороди на міжнародних турнірах зі стрільби.