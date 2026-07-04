"Кронштадт" и нефтяной терминал горят: первые официальные детали поражения
Киев • УНН
Украинские военные нанесли удары по базе Балтийского флота "Кронштадт" и нефтяному терминалу "Санкт-Петербург". На обоих объектах возникли пожары, степень ущерба уточняется.
Сегодня, помимо поражения нефтяного терминала "Санкт-Петербург", украинские военные также поразили пункт базирования Балтийского флота "Кронштадт". Сейчас стали известны первые результаты атаки, сообщает УНН.
"Также нанесено поражение пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области РФ.
Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории порта.
Степень нанесенного ущерба уточняется", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Кронштадт" является одним из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.
Следует добавить, что эта база уже не впервые попадает под удар украинских БпЛА. Так, в ночь на 6 июня она также была атакована ударными беспилотниками
Также, как уже подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, кроме "Кронштадта" был атакован нефтяной терминал "Санкт-Петербург", который является одним из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его проектная пропускная способность составляет 12,5 млн тонн нефтепродуктов в год, а резервуарный парк имеет общий объем около 441 тыс. м³.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, в результате множественных попаданий украинских беспилотников на территории нефтетерминала зафиксировано как минимум три очага пожара.
Напоминаем
Утром 4 июля украинские ударные беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге "Петербургский нефтяной терминал", который расположен в непосредственной близости от Большого порта города и используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом
Власти Ленинградской области сообщают о том, что было сбито 67 беспилотников. В то же время в сети появляются кадры пролета над Питером дрона FP-1.
Дроны Fire Point поразили корабли и нефтяной терминал в российском санкт-петербурге — Штилерман03.06.26, 12:33 • 5425 просмотров