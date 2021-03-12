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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 21242 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 35112 просмотра

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Кронпринцесса Швеции и ее муж заболели коронавирусом

Кронпринцесса Швеции и ее муж заболели коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 44249 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж принц Даниэль получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль имеют слабые симптомы, но чувствуют себя хорошо с учетом обстоятельств”, — говорится в сообщении шведского суда, добавляя, что пара находится в карантине со своими двумя детьми, принцессой Эстель и принцем Оскаром.

Справка

43-летняя принцесса Виктория является следующей в очереди наследования шведского престола, который в настоящее время удерживает ее отец, король Карл XVI Густав. Король и королева Сильвия привиты.

Король неоднократно апеллировал к национальному единству Швеции и призвал людей продолжать придерживаться в основном добровольных мер социальной дистанции в стране, чтобы сдержать распространение вируса.

К слову, Швеция сообщила о более 13 000 смертях от COVID-19.

Напомним

Швеция разработает цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 для международных поездок.

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