Кронпринцесса Швеции и ее муж заболели коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Кронпринцесса Швеции Виктория и ее муж принц Даниэль получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль имеют слабые симптомы, но чувствуют себя хорошо с учетом обстоятельств”, — говорится в сообщении шведского суда, добавляя, что пара находится в карантине со своими двумя детьми, принцессой Эстель и принцем Оскаром.
Справка
43-летняя принцесса Виктория является следующей в очереди наследования шведского престола, который в настоящее время удерживает ее отец, король Карл XVI Густав. Король и королева Сильвия привиты.
Король неоднократно апеллировал к национальному единству Швеции и призвал людей продолжать придерживаться в основном добровольных мер социальной дистанции в стране, чтобы сдержать распространение вируса.
К слову, Швеция сообщила о более 13 000 смертях от COVID-19.
Напомним
Швеция разработает цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 для международных поездок.