Кронпринцеса Швеції та її чоловік захворіли на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Кронпринцеса Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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“Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель мають слабкі симптоми, але почуваються добре з урахуванням обставин”, — йдеться у повідомленні шведського суду, додаючи, що пара перебуває у карантині зі своїми двома дітьми, принцесою Естель та принцом Оскаром.
Довідка
43-річна принцеса Вікторія є наступною в черзі спадкоємства шведського престолу, який в даний час утримує її батько, король Карл XVI Густав. Король і королева Сільвія щеплені.
Король неодноразово апелював до національної єдності Швеції та закликав людей продовжувати дотримуватися в основному добровільних заходів соціальної дистанції в країні, щоб стримати поширення вірусу.
До слова, Швеція повідомила про понад 13 000 смертей від COVID-19.
Нагадаємо
Швеція розробить цифровий сертифікат вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок.