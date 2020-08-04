Крыжопольских лесничих будут судить за убытки в 367 тыс. грн из-за рубки леса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Лесничего и мастера леса одного из лесничеств ГП "Крыжопольское лесное хозяйство" будут судить за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Мастер леса обвиняется в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), лесничий - в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с сентября 2018 года по январь 2019 года лесники допустили незаконную рубку 78 деревьев разных пород. Кроме того, лесничий составил и подписал от имени мастера леса акты осмотра мест использования лесных ресурсов, которое фактически не проводилось.
"В результате государству нанесен ущерб на сумму более 367 тыс. гривен. 5 июня 2020 года было сообщено о подозрении лесничему, а 28 июля 2020 года - мастеру леса", - сообщили в ГБР.
Отмечается, что в настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 4250 до 12750 грн или без него.
Как сообщал УНН, в Винницкой области разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств и двух его подчиненных, причастных к незаконной порубке леса, что нанесло ущерб государству на почти 1,5 млн грн.