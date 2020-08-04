Крыжопольских лесничих будут судить за убытки в 367 тыс. грн из-за рубки леса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30769 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101633 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106521 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133498 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110620 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131341 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102042 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Крыжопольских лесничих будут судить за убытки в 367 тыс. грн из-за рубки леса

Крыжопольских лесничих будут судить за убытки в 367 тыс. грн из-за рубки леса

Киев  •  УНН

 • 9247 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Лесничего и мастера леса одного из лесничеств ГП "Крыжопольское лесное хозяйство" будут судить за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

"Мастер леса обвиняется в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), лесничий - в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 367 и ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с сентября 2018 года по январь 2019 года лесники допустили незаконную рубку 78 деревьев разных пород. Кроме того, лесничий составил и подписал от имени мастера леса акты осмотра мест использования лесных ресурсов, которое фактически не проводилось.

"В результате государству нанесен ущерб на сумму более 367 тыс. гривен. 5 июня 2020 года было сообщено о подозрении лесничему, а 28 июля 2020 года - мастеру леса", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что в настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 4250 до 12750 грн или без него.

Как сообщал УНН, в Винницкой области разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств и двух его подчиненных, причастных к незаконной порубке леса, что нанесло ущерб государству на почти 1,5 млн грн.

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