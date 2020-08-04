Крижопільських лісничих судитимуть за збитки у 367 тис. грн через рубку лісу

"Майстер лісу обвинувачується у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), лісничий – у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367 та ч. 1 ст. 366 КК України)", – йдеться в повідомленні.

Слідством встановило, що з вересня 2018 року по січень 2019 року лісники допустили незаконну рубку 78 дерев різних порід. Крім того, лісничий склав та підписав від імені майстра лісу акти огляду місць використання лісових ресурсів, яке фактично не проводилось.

"Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 367 тис. гривень. 5 червня 2020 року було повідомлено про підозру лісничому, а 28 липня 2020 року – майстру лісу", – повідомили в ДБР.

Зазначається, що наразі обвинувальний акт направлено до суду. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12750 грн або без нього.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині викрили директора одного з лісомисливських господарств та двох його підлеглих, причетних до незаконної порубки лісу, що завдало збитків державі на майже 1,5 млн грн.