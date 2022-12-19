Ледяной дождь привел к отмене рейсов в крупнейшем аэропорту Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Погодные условия повлиял на полеты в крупнейший аэропорт Германии и из него, сообщили в аэропорту Франкфурта в Twitter, пишет УНН.
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"В аэропорту Франкфурта (FRA) - сбои и отмены рейсов из-за сегодняшних погодных условий. Пассажиры могут иметь более длительное время ожидания. (...) Рекомендуем прибыть на стойку регистрации за два с половиной часа до вылета и заранее проверить статус вашего рейса на сайте авиакомпании", - указали в аэропорту.
Детали
Повышение температуры в течение ночи привело к ледяному дождю и опасным условиям для движения. По состоянию на утро 181 из запланированных 1100 взлетов и посадок в аэропорту Франкфурта были отменены, в основном из-за гололедицы, сообщила агентству Bloomberg по электронной почте пресс-секретарь Fraport AG Дана Селин Крёлль.
Дождь, падающий на замерзшую землю, вызвавший массовые сбои в работе аэропорта рано утром в понедельник, также побудил немецкую метеорологическую службу предупредить о скользких дорогах и предостеречь от выхода на улицу.
Школы во многих районах и городах земли Нижняя Саксония были закрыты в качестве меры предосторожности, сообщает Der Spiegel.