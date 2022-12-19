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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13731 перегляди

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Крижаний дощ призвів до скасування рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини

Крижаний дощ призвів до скасування рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини

Київ • УНН

 • 391285 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Погодні умови вплинув на польоти до найбільшого аеропорту Німеччини та з нього, повідомили в аеропорту Франкфурта у Twitter, пише УНН.

Цитата

"В аеропорту Франкфурта (FRA) - збої та скасування рейсів через сьогоднішні погодні умови. Пасажири можуть мати більш тривалий час очікування. (...) Рекомендуємо прибути на стійку реєстрації за дві з половиною години до вильоту і заздалегідь перевірити статус вашого рейсу на сайті авіакомпанії", - зазначили в аеропорту.

Деталі

Підвищення температури протягом ночі призвело до крижаного дощу та небезпечних умов для руху. Станом на ранок 181 із запланованих 1100 зльотів та посадок в аеропорту Франкфурта були скасовані, в основному через ожеледицю, повідомила агентству Bloomberg електронною поштою прессекретар Fraport AG Дана Селін Кроль.

Дощ, який падав на замерзлу землю, що викликав масові збої в роботі аеропорту рано вранці у понеділок, також спонукав німецьку метеорологічну службу попередити про слизькі дороги та застерегти від виходу на вулицю.

Школи в багатьох районах і містах землі Нижня Саксонія були закриті як запобіжний засіб, повідомляє Der Spiegel.

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