Крижаний дощ призвів до скасування рейсів у найбільшому аеропорту Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Погодні умови вплинув на польоти до найбільшого аеропорту Німеччини та з нього, повідомили в аеропорту Франкфурта у Twitter, пише УНН.
Цитата
"В аеропорту Франкфурта (FRA) - збої та скасування рейсів через сьогоднішні погодні умови. Пасажири можуть мати більш тривалий час очікування. (...) Рекомендуємо прибути на стійку реєстрації за дві з половиною години до вильоту і заздалегідь перевірити статус вашого рейсу на сайті авіакомпанії", - зазначили в аеропорту.
Деталі
Підвищення температури протягом ночі призвело до крижаного дощу та небезпечних умов для руху. Станом на ранок 181 із запланованих 1100 зльотів та посадок в аеропорту Франкфурта були скасовані, в основному через ожеледицю, повідомила агентству Bloomberg електронною поштою прессекретар Fraport AG Дана Селін Кроль.
Дощ, який падав на замерзлу землю, що викликав масові збої в роботі аеропорту рано вранці у понеділок, також спонукав німецьку метеорологічну службу попередити про слизькі дороги та застерегти від виходу на вулицю.
Школи в багатьох районах і містах землі Нижня Саксонія були закриті як запобіжний засіб, повідомляє Der Spiegel.