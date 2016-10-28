Криворожане продавали суррогат в Интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Двое криворожан реализовывали суррогат через Интернет, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На днях таких реализаторов разоблачили в Харькове. А несколько часов назад закончился обыск в подпольном цехе, где делали фальсификат, в том числе под видом дорогих элитных брендов ", - сообщил С.Билан.
"Наладили такой нелегальный бизнес двое жителей Кривого Рога. Реализация алкоголя осуществлялась через один из Интернет-сайтов ", - написал он.
Отмечается, что после получения заказа, продукция отправлялась клиентам с помощью службы доставки. Таким образом фальсифицированный алкоголь реализовывался по всей территории Украины.
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Также в ходе осуществления своей деятельности злоумышленники использовали вымышленные имена.
"В ходе расследования уголовного производства нашли и подпольный цех. В результате проведенного обыска там было обнаружено и изъято спирт и уже готов фальсификат, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности ", - проинформировал заместитель председателя в ГФСУ.
Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к производству и реализации алкогольных напитков.
Напомним, что по состоянию на 21 октября в Украине зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 66 завершились летально.