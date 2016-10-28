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15 марта, 19:03 • 116142 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169593 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139778 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132097 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113765 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Криворожане продавали суррогат в Интернете

Криворожане продавали суррогат в Интернете

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Двое криворожан реализовывали суррогат через Интернет, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На днях таких реализаторов разоблачили в Харькове. А несколько часов назад закончился обыск в подпольном цехе, где делали фальсификат, в том числе под видом дорогих элитных брендов ", - сообщил С.Билан.

"Наладили такой нелегальный бизнес двое жителей Кривого Рога. Реализация алкоголя осуществлялась через один из Интернет-сайтов ", - написал он.

Отмечается, что после получения заказа, продукция отправлялась клиентам с помощью службы доставки. Таким образом фальсифицированный алкоголь реализовывался по всей территории Украины.

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Также в ходе осуществления своей деятельности злоумышленники использовали вымышленные имена.

"В ходе расследования уголовного производства нашли и подпольный цех. В результате проведенного обыска там было обнаружено и изъято спирт и уже готов фальсификат, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности ", - проинформировал заместитель председателя в ГФСУ.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к производству и реализации алкогольных напитков.

Напомним, что по состоянию на 21 октября в Украине зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 66 завершились летально.

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