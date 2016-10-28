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Криворіжани продавали сурогат в Інтернеті

Криворіжани продавали сурогат в Інтернеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Двоє криворіжан реалізовували сурогат через мережу Інтернет, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Днями таких реалізаторів викрили у Харкові. А кілька годин тому закінчився обшук у підпільному цеху, де виготовляли фальсифікат, зокрема й під виглядом дорогих елітних брендів,” — повідомив С.Білан.

“Налагодили такий нелегальний бізнес двоє жителів Кривого Рогу. Реалізація алкоголю здійснювалася через один з Інтернет-сайтів,” — написав він.

Зазначається, що після отримання замовлення, продукція відправлялася клієнтам за допомогою служби доставки. Таким чином фальсифікований алкоголь реалізовувався по всій території України.

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Також в ході здійснення своєї діяльності зловмисники використовували вигадані імена.

“У ході розслідування кримінального провадження знайшли й підпільний цех. У результаті проведеного обшуку там було виявлено та вилучено спирт та вже готовий фальсифікат, а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності,” — проінформував заступник голови в ДФСУ.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до виробництва та реалізації алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що станом на 21 жовтня в Україні зареєстровано 143 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем, з них 66 завершились летально.

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