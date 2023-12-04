Кривой Рог подвергся ракетному удару: что известно
Киев • УНН
В Кривом Роге из-за ракетного обстрела оккупантов произошел взрыв, пострадавших нет, сообщил глава района Евгений Ситниченко.
В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко, оккупанты нанесли ракетный удар, подробности устанавливаются, передает УНН.
Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в городе прогремел взрыв.
Кривой Рог. Взрыв. Напоминаю об информационной гигиене - ничего не выкладываем в интернет
По словам главы Криворожского РВА Евгения Ситниченко, оккупанты совершили ракетный удар, в результате атаки никто не пострадал.
"Официально!" Вечером по территории Криворожского района врагом был нанесен ракетный удар. Сейчас подробности устанавливаются. Главное, что в результате атаки никто не пострадал", - сообщил Евгений Ситниченко.
Кривой Рог подвергся ракетному удару: что известно
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