Кривой Рог подвергся ракетному удару: что известно

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше, чем обычно, и ознаменовалась падением среднесуточной температуры ниже 0°C 19 ноября. Несмотря на раннюю зиму, осень была теплее, чем обычно, с отклонением +2,7°C и стала второй самой теплой с 1881 года.