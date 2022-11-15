Кривой Рог: в военной администрации говорят, отработали силы ПВО

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"Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях", - написал Вилкул в Телеграм.

Ранее

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о новой волне запуска российскими оккупантами ракет.