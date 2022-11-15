Кривий Ріг: у військовій адміністрації кажуть, відпрацювали сили ППО

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"Кривий Ріг. Дякуючи ППО, поки все добре. Ще ракети в наш бік. Сидимо в укриттях", - написав Вілкул у Телеграм.

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У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.