"Кривбасс" прекратил сотрудничество с хорватом Ловричем
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Криворожский ФК “Кривбасс” сообщил о том, что команду покидает хорватский защитник Драган Ловрич. Сотрудничество стороны прекратили по взаимному согласию, информирует УНН.
Детали
“Кривбасс” проинформировал, что достигнута взаимная договоренность о том, что контракт 27-летнего Драгана Ловрича будет расторгнут.
27-летний защитник переехал в Кривой Рог в августе 2021 года года. За время выступлений он сыграл в составе “Кривбасса” 15 матчей (8 поединков — в УПЛ) и забил 1 мяч.
Дополнение
После первой части чемпионата Украины “Кривбасс” занимает восьмое место.