"Кривбасс" прекратил сотрудничество с хорватом Ловричем

Детали

“Кривбасс” проинформировал, что достигнута взаимная договоренность о том, что контракт 27-летнего Драгана Ловрича будет расторгнут.

27-летний защитник переехал в Кривой Рог в августе 2021 года года. За время выступлений он сыграл в составе “Кривбасса” 15 матчей (8 поединков — в УПЛ) и забил 1 мяч.

Дополнение

После первой части чемпионата Украины “Кривбасс” занимает восьмое место.