“Кривбас” припинив співпрацю з хорватом Ловрічем

Деталі

“Кривбас” поінформував, що досягнуто взаємної домовленості про те, що контракт 27-річного Драгана Ловріча буде розірвано.

27-річний захисник переїхав до Кривого Рога у серпні 2021 року. За час виступів він зіграв у складі “Кривбаса” 15 матчів (8 поєдинків — в УПЛ) і забив 1 м’яч.

Доповнення

Після першої частини чемпіонату України “Кривбас” посідає восьме місце.