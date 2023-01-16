“Кривбас” припинив співпрацю з хорватом Ловрічем
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Криворізький ФК “Кривбас” повідомив про те, що команду залишає хорватський захисник Драган Ловріч. Співпрацю сторони припинили за взаємною згодою, інформує УНН.
Деталі
“Кривбас” поінформував, що досягнуто взаємної домовленості про те, що контракт 27-річного Драгана Ловріча буде розірвано.
27-річний захисник переїхав до Кривого Рога у серпні 2021 року. За час виступів він зіграв у складі “Кривбаса” 15 матчів (8 поєдинків — в УПЛ) і забив 1 м’яч.
Доповнення
Після першої частини чемпіонату України “Кривбас” посідає восьме місце.