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Кресло FLY: ортопедическая мебель со стильным дизайном

Кресло FLY: ортопедическая мебель со стильным дизайном

Киев  •  УНН

 • 5549 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Подросткам нужно особенно сосредотачиваться на учёбе, ведь в экзамены уже не за горами. Потому так важно обеспечить для них комфортные условия в комнате. Об этом сообщает УНН. 

Компьютерное кресло "Кулик Систем" FLY станет надёжным помощником юного пользователя как в учёбе, так и досуге. Эта модель призвана устранить нагрузку на позвоночник, исключить преждевременную усталость мышц. Кресло FLY – идеальный инструмент школьника. В нём учёба пролетит незаметно, а здоровый комфорт позвоночника будет сохраняться всё время.

В чём особенности модели

Как и вся продукция итальянской компании, ортопедическое кресло FLY для подростка создано с упором на эргономику. Оно приспосабливается к индивидуальным характеристикам пользователя – весу и росту. Все конструктивные части обеспечивают здоровый комфорт и всестороннюю поддержку позвоночника. Ортопедические свойства мебели реализуются благодаря возможности регулировки:

  • подголовника – настраивается по углу наклона, что позволяет подобрать оптимальное положение для поддержки шейного отдела;
  • спинки – актуальна регулировка угла наклона, высоты. Пользователь может принять наиболее удобное положение, избавившись от ощущения усталости;
  • подлокотников – настраиваются по высоте. Оптимальное положение способствует снятию мышечного напряжения с предплечий и запястий;
  • подставки для ног Ring Base – регулируется для обеспечения правильного положения ног под углом 90 градусов.

Также настраивается само кресло по высоте и углу наклона. Особая конструкция кресла позволяет равномерно распределить нагрузку тела и обеспечить здоровый комфорт всем зонам позвоночника.

Одна модель – множество вариантов

Специалисты Kulik System понимают, насколько важно пользователю иметь возможность выбора. Поэтому одна модель кресла FLY имеет множество модификаций в плане дизайна. Для обивки используют несколько разновидностей материалов. Это:

  • натуральная кожа – износостойкий, долговечный материал, подчёркивающий статусность мебели;
  • антара – имитирует замшу. Имеет высокий порог истирания, антистатические и тефлоновые свойства;
  • азур – ткань на хлопковой основе. Делает обивку приятной на ощупь и комфортной;
  • экокожа – отличается подвижной структурой, мягкостью и эластичностью;
  • перфорированная экокожа – обладает вентиляционными и терморегуляционными свойствами, за счёт наличия перфорации.

Каждая разновидность обивки имеет свою цветовую гамму и определённые эксплуатационные свойства. Это нужно учитывать при выборе кресла для конкретного ребёнка. Кроме того, возможно оснащение кресла подставкой для ног Ring Base или стоп-опорой. Таким образом, реально адаптировать ортопедическую мебель под пользователя максимально точно.

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