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Крісло FLY: ортопедичні меблі зі стильним дизайном

Крісло FLY: ортопедичні меблі зі стильним дизайном

Київ • УНН

 • 5549 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підліткам потрібно особливо зосереджуватися на навчанні, адже в іспити вже не за горами. Тому так важливо забезпечити для них комфортні умови в кімнаті. Про це повідомляє УНН.

Комп'ютерне крісло "Кулик Систем" FLY стане надійним помічником юного користувача як в навчанні, так і дозвіллі. Ця модель покликана усунути навантаження на хребет, виключити передчасну втому м'язів. Крісло FLY - ідеальний інструмент школяра. У ньому навчання пролетить непомітно, а здоровий комфорт хребта буде зберігатися весь час.

У чому особливості моделі

Як і вся продукція італійської компанії, ортопедичне крісло FLY для підлітка створено з упором на ергономіку. Воно пристосовується до індивідуальних характеристик користувача - вазі і росту. Всі конструктивні частини забезпечують здоровий комфорт і всебічну підтримку хребта. Ортопедичні властивості меблів реалізуються завдяки можливості регулювання:

  • підголівника - налаштовується за кутом нахилу, що дозволяє підібрати оптимальне положення для підтримки шийного відділу;
  • спинки - актуальна регулювання кута нахилу, висоти. Користувач може прийняти найбільш зручне положення, позбувшись від відчуття втоми;
  • підлокітників - налаштовуються по висоті. Оптимальне положення сприяє зняттю м'язової напруги з передпліч і зап'ясть;
  • підставки для ніг Ring Base - регулюється для забезпечення правильного положення ніг під кутом 90 градусів.

Також налаштовується саме крісло по висоті і куту нахилу. Особлива конструкція крісла дозволяє рівномірно розподілити навантаження тіла і забезпечити здоровий комфорт всім зонам хребта.

Одна модель - безліч варіантів

Фахівці Kulik System розуміють, наскільки важливо користувачеві мати можливість вибору. Тому одна модель крісла FLY має безліч модифікацій в плані дизайну. Для оббивки використовують кілька різновидів матеріалів. це:

  • натуральна шкіра - зносостійкий, довговічний матеріал, що підкреслює статусність меблів;
  • антара - імітує замшу. Має високий поріг стирання, антистатичні і тефлонові властивості;
  • АЗУР - тканину на бавовняній основі. Робить оббивку приємною на дотик і комфортною;
  • екошкіра - відрізняється рухомий структурою, м'якістю і еластичністю;
  • перфорована екошкіра - володіє вентиляційними і терморегуляціонная властивостями, за рахунок наявності перфорації.

Кожна різновид оббивки має свою кольорову гаму і певні експлуатаційні властивості. Це потрібно враховувати при виборі крісла для конкретної дитини. Крім того, можливе оснащення крісла підставкою для ніг Ring Base або стоп-опорою. Таким чином, реально адаптувати ортопедичну меблі під користувача максимально точно.

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