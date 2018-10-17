Крісло FLY: ортопедичні меблі зі стильним дизайном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Підліткам потрібно особливо зосереджуватися на навчанні, адже в іспити вже не за горами. Тому так важливо забезпечити для них комфортні умови в кімнаті. Про це повідомляє УНН.
Комп'ютерне крісло "Кулик Систем" FLY стане надійним помічником юного користувача як в навчанні, так і дозвіллі. Ця модель покликана усунути навантаження на хребет, виключити передчасну втому м'язів. Крісло FLY - ідеальний інструмент школяра. У ньому навчання пролетить непомітно, а здоровий комфорт хребта буде зберігатися весь час.
У чому особливості моделі
Як і вся продукція італійської компанії, ортопедичне крісло FLY для підлітка створено з упором на ергономіку. Воно пристосовується до індивідуальних характеристик користувача - вазі і росту. Всі конструктивні частини забезпечують здоровий комфорт і всебічну підтримку хребта. Ортопедичні властивості меблів реалізуються завдяки можливості регулювання:
- підголівника - налаштовується за кутом нахилу, що дозволяє підібрати оптимальне положення для підтримки шийного відділу;
- спинки - актуальна регулювання кута нахилу, висоти. Користувач може прийняти найбільш зручне положення, позбувшись від відчуття втоми;
- підлокітників - налаштовуються по висоті. Оптимальне положення сприяє зняттю м'язової напруги з передпліч і зап'ясть;
- підставки для ніг Ring Base - регулюється для забезпечення правильного положення ніг під кутом 90 градусів.
Також налаштовується саме крісло по висоті і куту нахилу. Особлива конструкція крісла дозволяє рівномірно розподілити навантаження тіла і забезпечити здоровий комфорт всім зонам хребта.
Одна модель - безліч варіантів
Фахівці Kulik System розуміють, наскільки важливо користувачеві мати можливість вибору. Тому одна модель крісла FLY має безліч модифікацій в плані дизайну. Для оббивки використовують кілька різновидів матеріалів. це:
- натуральна шкіра - зносостійкий, довговічний матеріал, що підкреслює статусність меблів;
- антара - імітує замшу. Має високий поріг стирання, антистатичні і тефлонові властивості;
- АЗУР - тканину на бавовняній основі. Робить оббивку приємною на дотик і комфортною;
- екошкіра - відрізняється рухомий структурою, м'якістю і еластичністю;
- перфорована екошкіра - володіє вентиляційними і терморегуляціонная властивостями, за рахунок наявності перфорації.
Кожна різновид оббивки має свою кольорову гаму і певні експлуатаційні властивості. Це потрібно враховувати при виборі крісла для конкретної дитини. Крім того, можливе оснащення крісла підставкою для ніг Ring Base або стоп-опорою. Таким чином, реально адаптувати ортопедичну меблі під користувача максимально точно.