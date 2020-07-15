Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список наследия человечества ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Крымскотатарский орнамент "Орьнек" внесли в предварительный список наследия ЮНЕСКО для возможного включения его в перечень нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию "Алем".
“Элемент НКС „Орьнек — крымскотатарский орнамент и знания о нем“ был номинирован от Украины для возможного включения в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание по этому поводу должно состояться в 2021 году.
“Разработка номинационного досье „Орьнек — крымскотатарский орнамент“ было долгосрочной инициативой ОО „Алем“. Его подача в перечень НКС стала результатом тесного сотрудничества с мастерами прикладного искусства (вместе с Mamut Churlu и носителями Орьнек), а также при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в 2018 году Министерство культуры Украины включило крымскотатарский орнамент “Орьнек” в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
Орнамент включает в себя объединенные в композицию элементы растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основные цвета это оттенки розового, зеленого, желтого и синего.
Орнамент используются как элемент декора национальной одежды, обуви, головных уборов, а также в ювелирных украшениях, на керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем принадлежностях, в отделке мебели, ковровых покрытиях.