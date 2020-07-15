Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список наследия человечества ЮНЕСКО

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 30691 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101628 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106515 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133490 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110617 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131336 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102040 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104426 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список наследия человечества ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент включили в предварительный список наследия человечества ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 19046 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Крымскотатарский орнамент "Орьнек" внесли в предварительный список наследия ЮНЕСКО для возможного включения его в перечень нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию "Алем".

“Элемент НКС „Орьнек — крымскотатарский орнамент и знания о нем“ был номинирован от Украины для возможного включения в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия человечества”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание по этому поводу должно состояться в 2021 году.

“Разработка номинационного досье „Орьнек — крымскотатарский орнамент“ было долгосрочной инициативой ОО „Алем“. Его подача в перечень НКС стала результатом тесного сотрудничества с мастерами прикладного искусства (вместе с Mamut Churlu и носителями Орьнек), а также при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины”, — добавляется в сообщении.

Напомним, в 2018 году Министерство культуры Украины включило крымскотатарский орнамент “Орьнек” в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Орнамент включает в себя объединенные в композицию элементы растительного и геометрического характера симметричного и асимметричного расположения. Основные цвета это оттенки розового, зеленого, желтого и синего.

Орнамент используются как элемент декора национальной одежды, обуви, головных уборов, а также в ювелирных украшениях, на керамической и металлической посуде, изделиях из древесины, домашнем принадлежностях, в отделке мебели, ковровых покрытиях.

Украинские Национальные Новости

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