Кримськотатарський орнамент включили до попереднього списку спадщини людства ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Кримськотатарський орнамент “Орьнек” внесли до попереднього списку спадщини ЮНЕСКО для можливого включення його до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Про це повідомляє УНН із посиланням на громадську організацію “Алєм”.
“Елемент НКС „Орьнек — кримськотатарський орнамент і знання про нього“ було номіноване від України для можливого включення до репрезентативного переліку нематеріальної культурної спадщини людства”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що засідання з цього приводу має відбутись у 2021 році.
“Розробка номінаційного досьє „Орьнек — кримськотатарський орнамент“ було довгостроковою ініціативою ГО „Алєм“. Його подача до переліку НКС стала результатом тісної співпраці з майстрами прикладного мистецтва (разом з Mamut Churlu та носіями Орьнек), а також, за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у 2018 році Міністерство культури України включило кримськотатарський орнамент «Орьнек» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.
Орнамент містить у собі об'єднані у композицію елементи, рослинного та геометричного характеру симетричного та асиметричного розташування. Основні кольори це відтінки рожевого, зеленого, жовтого і синього.
Орнамент використовуються як елемент декору національного одягу, взуття, головних уборів, а також у ювелірних прикрасах, на керамічному та металевому посуді, виробах з деревини, хатньому приладді, в оздобленні меблів, килимових покриттях.