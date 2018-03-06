Крымскотатарский орнамент "Орнек" внесли в реестр культурного наследия Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Крымскотатарский орнамент "Орнек" внесли в перечень культурного наследия Украины, и в следующем году Министерство культуры намерено подать номинационное досье для включения его в мировое наследие ЮНЕСКО. Об этом на брифинге сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает УНН.
"Включение орнамента "Орнек" в национальный реестр культурного наследия Украины начинает работу, чтобы в следующем году подать номинационное досье орнамента в перечень культурного наследия ЮНЕСКО", - заявил Е.Нищук.
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Напомним, киевские правоохранители открыли производство по факту кражи бюста Леси Украинки с фасада здания Музея Леси Украинки в столице.