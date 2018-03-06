Кримськотатарський орнамент "Орнек" внесли в реєстр культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кримськотатарський орнамент "Орнек" внесли до переліку культурної спадщини України, та в наступному році Міністерство культури має намір подати номінаційне досьє для включення його до світової спадщини ЮНЕСКО. Про це на брифінгу повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає УНН.
“Включення орнаменту “Орнек” в національний реєстр культурної спадщини України розпочинає роботу, щоб в наступному році подати номінаційне досьє орнаменту до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО, — заявив Є.Нищук.
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