Крымскому судье дали 12 лет тюрьмы за государственную измену

"Святошинский райсуд Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте-ноября 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционирования незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

"Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - отмечается в сообщении.

Таким образом, указанное лицо умышленно предоставило помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства, указали в Офисе Генпрокурора.

"Всего в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей", - говорится в сообщении.

Напомним, большинство судей в оккупированном Россией Крыму, которые выносят неправомерные решения, являются гражданами Украины.