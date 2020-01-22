Кримському судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Святошинський райсуд Києва засудив до 12 років позбавлення волі суддю Красногвардійського районного суду АР Крим за державну зраду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Святошинський райсуд Києва в порядку спеціального судового провадження визнав винним суддю Красногвардійського районного суду АР Крим у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), призначивши покарання - 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Так, під час судового розгляду встановлено, що громадянин України - суддя вказаного суду у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
"Окрім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим", - зазначається в повідомленні.
Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави, вказали в Офісі Генпрокурора.
"Загалом в процесі судового розгляду перебувають понад 100 кримінальних проваджень за фактами державної зради суддів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, більшість суддів в окупованому Росією Криму, які виносять неправомірні рішення, є громадянами України.