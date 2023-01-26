Крымский мост снова перекроют для движения автотранспорта

Детали

По его словам, на Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета слева автомобильной части. Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение.

хуснуллин сообщил, что финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов, а также дренажа для отвода воды. Затем дорожники уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение добавил он.

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"Надвижка последнего, четвертого пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней понадобится, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", - говорится в сообщении хуснуллина.

Контекст

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл взрыв. Этот инцидент ухудшил логистику оккупантов.

Тогда российское правительство заявило, что планирует восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.

5 декабря 2022 года российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.